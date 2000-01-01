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Следите за модными подиумами и хотите всегда быть в тренде? Мы предлагаем итальянские ткани от ведущих фабрик, которые работают с известными мировыми брендами одежды такими, как:
Эти дизайнеры разрабатывают итальянские ткани, из которых шьется самая яркая, стильная и нетривиальная одежда, мгновенно покоряющая ниву европейской моды. И сегодня у вас есть возможность пошить себе, скажем, вечернее платье из черно-золотого атлас-стрейча в стиле Etro, который сейчас на пике популярности.
Какие ткани мы предлагаем:
Отдельные категории натуральных тканей из Италии – это кружевные ткани и эксклюзивы, плюс мы предлагаем фурнитуру для пошива одежды. Кружево также в большом ассортименте – вышитое, кордове и макраме, шантильи, хлопковое и узкое, и конечно же – свадебное.
Обратите внимание на эксклюзив – розовый с золотом жаккард от Диор, великолепный атлас с золотым напылением и десятки других уникальных позиций, которые нельзя приобрести в большинстве бутиков. Кроме того, все наши каталоги, включая эксклюзивы, регулярно обновляются и дополняются, чтобы наши клиенты всегда имели доступ к последним веяниям моды и новейшим коллекциями именитых дизайнеров.
Люксовые ткани из Италии славятся далеко не только тем, что наряды из них шьют ведущие модельеры планеты. Дело в том, что это строго натуральные материалы исключительного качества – они гарантируют безупречные тактильные ощущения и полную гипоаллергенность. Эти ткани действительно приятны к коже, они нежные и мягкие. Даже пальтовое шерстяное букле очень легкое и поражает воображение разнообразием тонов и фактур.
Обратите внимание – хотя в приоритете у нас, безусловно, итальянские бренды, мы также работаем с другими европейскими производителями, чьи ткани премиум-класса не менее востребованы на мировой арене, чем актуальные коллекции Армани или Версаче. Например, у нас есть ткани из Франции – это широко известные бренды Sophie Hallette, Jean Bracq и кружево от фабрик Solstiss .
Почему купить итальянские ткани выгоднее у нас:
Мы работаем каждый день, без выходных, так что вы можете заказать у нас ткани Италии в любой момент. Доставку осуществляем во все регионы России и в любую точку земного шара. Возможны разные варианты оплаты заказов.
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