Следите за модными подиумами и хотите всегда быть в тренде? Мы предлагаем итальянские ткани от ведущих фабрик, которые работают с известными мировыми брендами одежды такими, как:

Dolce Gabbana, Gucci, Giorgio Armani;

Roberto Cavalli, Versace, Emilio Pucci;

Basso & Brooke, Missoni, Marco Lagattolla, Etro.

Эти дизайнеры разрабатывают итальянские ткани, из которых шьется самая яркая, стильная и нетривиальная одежда, мгновенно покоряющая ниву европейской моды. И сегодня у вас есть возможность пошить себе, скажем, вечернее платье из черно-золотого атлас-стрейча в стиле Etro, который сейчас на пике популярности.

Какие ткани мы предлагаем:

шелк, бархат, хлопок и лен;

шанель, букле, жаккард и матлассе;

костюмные и пальтовые ткани;

пайертки, трикотаж.

Отдельные категории натуральных тканей из Италии – это кружевные ткани и эксклюзивы, плюс мы предлагаем фурнитуру для пошива одежды. Кружево также в большом ассортименте – вышитое, кордове и макраме, шантильи, хлопковое и узкое, и конечно же – свадебное.

Обратите внимание на эксклюзив – розовый с золотом жаккард от Диор, великолепный атлас с золотым напылением и десятки других уникальных позиций, которые нельзя приобрести в большинстве бутиков. Кроме того, все наши каталоги, включая эксклюзивы, регулярно обновляются и дополняются, чтобы наши клиенты всегда имели доступ к последним веяниям моды и новейшим коллекциями именитых дизайнеров.

Итальянские ткани премиум-класса в Москве

Люксовые ткани из Италии славятся далеко не только тем, что наряды из них шьют ведущие модельеры планеты. Дело в том, что это строго натуральные материалы исключительного качества – они гарантируют безупречные тактильные ощущения и полную гипоаллергенность. Эти ткани действительно приятны к коже, они нежные и мягкие. Даже пальтовое шерстяное букле очень легкое и поражает воображение разнообразием тонов и фактур.

Обратите внимание – хотя в приоритете у нас, безусловно, итальянские бренды, мы также работаем с другими европейскими производителями, чьи ткани премиум-класса не менее востребованы на мировой арене, чем актуальные коллекции Армани или Версаче. Например, у нас есть ткани из Франции – это широко известные бренды Sophie Hallette, Jean Bracq и кружево от фабрик Solstiss .

Почему купить итальянские ткани выгоднее у нас:

Потому что мы работаем только с лучшими производителями . Эти бренды, что называется, проверены временем, а их новые показы неизменно становятся очередным писком моды.

. Эти бренды, что называется, проверены временем, а их новые показы неизменно становятся очередным писком моды. В нашем ассортименте – сотни позиций итальянских тканей самых разных типов, цветов и фактур. Есть возможность выбрать размер отреза и как правило это большой диапазон, например – шелковый крепдешин с эластаном можно приобрести в пределах 10-300 см по ширине, с шагом всего 10 см.

Помимо разнообразия, мы гарантируем актуальность предлагаемых тканей. Все это – свежие и модные веяния, а с самыми трендовыми нововведениями сезона вы можете познакомиться в разделе «Новинки».

Помимо брендовых тканей из Италии и Франции мы также предлагаем оригинальную итальянскую фурнитуру – это цепочки, кнопки и тесьма, пуговицы и молнии, подплечники и чашечки. Фурнитура представлена в большом ассортименте и эти каталоги тоже постоянно обновляются.

Еще одно преимущество – никаких посредников, то есть с производителями мы работаем лично, напрямую. Это, во-первых, исключает все риски, связанные с подделкой. Во-вторых, нет никаких дополнительных наценок, вы ни за что не переплачиваете.

Мы постоянно проводим акции и делаем регулярные скидки. Наша ценовая политика ориентируется строго на реальную стоимость предлагаемых тканей. Это элитарная продукция.

Мы работаем каждый день, без выходных, так что вы можете заказать у нас ткани Италии в любой момент. Доставку осуществляем во все регионы России и в любую точку земного шара. Возможны разные варианты оплаты заказов.

Для оформления заказа воспользуйтесь сервисом сайта. А если у вас остались какие-то вопросы – вы можете придти в наш бутик, позвонить нам или написать на электронную почту. Наши менеджеры всегда на связи и готовы предоставить самые подробные консультации.