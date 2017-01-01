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Dolce Gabbana

Ткани Dolce Gabbana купить в ассортименте в Москве от лучших фабрик-производителей из Италии. Dolce & Gabbana — известный итальянский дом моды, который уже более 60 лет предлагает модную, качественную и стильную одежду для женщин, мужчин и детей. Все производство находится в Италии, что позволяет бренду оставаться эталоном высочайшего качества.

В основе коллекций тканей лежат традиционные итальянские технологии производства, а также яркие, сочные цвета, которые отражают современный стиль жизни итальянского общества. Коллекции бренда выполнены в разных стилях: романтичном, повседневном, деловом, классическом и спортивном. Одежда бренда прекрасно дополняет друг друга, отлично сочетается, создавая стильный образ.
Жаккард золотые розы на черном
Жаккард золотые розы на черном
TK67
8700₽
Жоржет Dolce цветы на черном
Жоржет Dolce цветы на черном
TK66
7800₽
Крепдешин серый питон
Крепдешин серый питон
T549
9800₽
Пайетки серебристо-красные
Пайетки серебристо-красные
K570
7200₽
Лидер продаж!
Филькупе синие цветы на белом
Филькупе синие цветы на белом
K604
8200₽
Хлопок Dolce Gabbana майолика
Хлопок Dolce Gabbana майолика
TK65
6500₽
Хлопок сатин кактусы на розовом
Хлопок сатин кактусы на розовом
M595
1
6800₽
Хлопок сатин короны на зеленом
Хлопок сатин короны на зеленом
M604
6800₽
Хлопок сатин лимоны на черном
Хлопок сатин лимоны на черном
M590
6800₽
Хлопок сатин майолика голубая
Хлопок сатин майолика голубая
M591
6800₽
Хлопок сатин майолика желтая
Хлопок сатин майолика желтая
M592
6800₽
Атлас белый с ромашками и розами
Атлас белый с ромашками и розами
M506
9200₽
Атлас красные цветы на белом
Атлас красные цветы на белом
M439
10800₽
Атлас молочный Герань
Атлас молочный Герань
M481
10800₽
Атлас фантазийный
Атлас фантазийный
M359
8400₽
Атлас-стрейч сакура
Атлас-стрейч сакура
B504
9800₽
Батист майолика желтая
Батист майолика желтая
TK51
6200₽
Cкидка: -20%
Батист печворк
Батист печворк
M211
6800₽ 5440₽
Жаккард темно синий с узором
Жаккард темно синий с узором
KK48
5600₽
Жаккард черно-синий с цветами
Жаккард черно-синий с цветами
K521
6400₽
Крепдешин белый розы
Крепдешин белый розы
TK42
7800₽
Крепдешин зебры на голубом
Крепдешин зебры на голубом
K530
10400₽
Крепдешин с жирафами на белом
Крепдешин с жирафами на белом
M577
10900₽
Макраме вискозное черное
Макраме вискозное черное
S1639
12200₽
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